У Лукашенка значно впав рейтинг перед виборами: ЗМІ дізналися справжню цифру

Рейтинг довіри до президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську впав до 24%.

Про це пише "Наша ніва" з посиланням на опитування Інституту соціології, проведене в березні-квітні 2020 року.

При цьому не довіряють президенту 37,6% жителів Мінська, не змогли відповісти – 38,4%.

Олександр Лукашенко

У той же час, Центрвиборчкому Білорусі довіряють 11% опитаних у столиці, не довіряють – 47,7%, не змогли відповісти – 41,2%.

Видання відзначає, що в авторитарних країнах люди, отримуючи дзвінок з питаннями про політичну ситуацію, часто уникають відповідей з критикою влади.

Всього в опитуванні взяли участь близько 2110 осіб, з них близько 395 осіб – у Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо в грудні 2013 року кількість тих, хто довіряє Лукашенку, було 37,7% проти 47% тих, хто не довіряє, то в березні 2014 року чинному президенту довіряли вже 45,9% опитаних (не довіряли 44,1%).

В останні роки в Білорусі фактично немає відкритих даних про рівень довіри інститутам влади.

Відзначимо, що чергові вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня.