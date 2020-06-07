Головна Новини
7 червня • оновлено в 11:21
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

У Лукашенка значно впав рейтинг перед виборами: ЗМІ дізналися справжню цифру

5.1т
Читати матеріал російською

Рейтинг довіри до президента Білорусі Олександра Лукашенка в Мінську впав до 24%.

Про це пише "Наша ніва" з посиланням на опитування Інституту соціології, проведене в березні-квітні 2020 року.

При цьому не довіряють президенту 37,6% жителів Мінська, не змогли відповісти – 38,4%.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

У той же час, Центрвиборчкому Білорусі довіряють 11% опитаних у столиці, не довіряють – 47,7%, не змогли відповісти – 41,2%.

Видання відзначає, що в авторитарних країнах люди, отримуючи дзвінок з питаннями про політичну ситуацію, часто уникають відповідей з критикою влади.

Всього в опитуванні взяли участь близько 2110 осіб, з них близько 395 осіб – у Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, якщо в грудні 2013 року кількість тих, хто довіряє Лукашенку, було 37,7% проти 47% тих, хто не довіряє, то в березні 2014 року чинному президенту довіряли вже 45,9% опитаних (не довіряли 44,1%).

В останні роки в Білорусі фактично немає відкритих даних про рівень довіри інститутам влади.

Відзначимо, що чергові вибори президента Білорусі пройдуть 9 серпня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь Мінськ
Теги
опрос рейтинг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

  • У світі захворіли близько 7 млн осіб, загинули – майже 399 тисяч.

  • Ще дві області України вирішили посилити карантин через ріст захворюваності COVID-19.

  • В Академії наук назвали головну ознаку того, що епідемія пішла на спад.

  • Вчені попередили про можливість нової пандемії на зразок COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги