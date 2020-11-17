Лукашенко зробив своєю вертикаллю 'ескадрони смерті, страху і брехні', – опозиціонер

Для придушення протестів у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка залишилося три інструменти.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько. За його словами, це комендантська година, "ескадрони смерті" і частина військовослужбовців, які захищають режим.

"Ескадрони" стають головною одиницею в вертикалі управління Олександра Лукашенка. Не міністерства, не концерни, не депутатські об'єднання, а саме "ескадрони смерті", "ескадрони страху", "ескадрони брехні", – заявив опозиціонер.

Відповідаючи на питання, яку позицію зайняла армія, політик констатував: "З армією поки що біда. Тому що справжніх генералів, як генерал Захаренко, якого вбили "ескадрони смерті" Лукашенка, в Білорусі, на жаль, немає. Ми бачимо, що армія частково задіяна в придушенні протесту народу. Це спецпідрозділи, спецроти. І це вже порушення Конституції і законів Білорусі", – сказав Лебедько.

За його оцінками, загальна чисельність таких військових, "абсолютно відданих Лукашенку", становить кілька тисяч осіб. "Вони сидять біля його годівниці, їм дають по 10 кілограмів м'яса, їм обіцяють квартири та матеріально-фінансовий пайок".

Разом з тим він наголосив, що більшість офіцерів армії і міліції "залишається в мундирі, на якому ще немає крові". "І армія – це в основному сини, чоловіки тих, хто виходить на протести", – додав політик.

Як писав OBOZREVATEL, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що народ продовжить опір режиму Лукашенка, але можливо, в партизанському форматі.