У Лукашенка, який переніс коронавірус, на руці помітили дивну пов'язку

Борис Бондар Світ 23:01, 29.07.2020 Оновлено: 00:13, 30.07.2020

На екстреній нараді Ради безпеки 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко з'явився з забинтованою рукою.

Фотографії з дивною "прикрасою" глави республіки виклав Telegram-канал "Пул Первого". Там написали, що на руці у Лукашенка "біла стрічка".

А ось Telegram-канал NEXTA Live білоруського журналіста Степана Путіла повідомив, що на фото видно бинт і навіть ковпачок катетера, через який зазвичай вводять ліки під час різних захворювань.

"Невже сердечко пустує? Чи "коронапсихоз" все ж підкосив?" – написав канал.

Низка білоруських видань припустила, що на здоров'я президента могли позначитися наслідки перенесеного ним коронавірусу.

"Можливо, у президента Білорусі проблеми з серцем. Не виключено, що у майже 66-річного Лукашенка цукровий діабет, не дарма ж він днями назвав провокатором дарувальника кошика морозива в Мар'їній Гірці. А можливо, на здоров'ї президента позначається коронавірус, яким він все-таки заразився. Саме люди похилого віку, які страждають на хронічні захворювання, складають основну групу ризику щодо коронавірусу", – написало видання "Могильов онлайн".

Рука президента Білорусі чимось замотана
(Telegram-канал Пул Першого)
На руці Лукашенка помітили білу стрічку
(Telegram-канал Пул Першого)
Журналіст припустив, що під бинтом стоїть катетер
(Telegram-канал NEXTA Live)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що раніше заразився коронавірусом, але вже нібито вилікувався.

Коментувати
Світ

Дивіться також

"П'яний штурм" чи побиття? На Донбасі розгорівся скандал через конфлікт волонтерки з "азовцями". Ексклюзив

За добу на COVID-19 в Україні захворіла понад тисяча осіб: статистика МОЗ на 29 липня

Генерал Забродський: комусь в Україні дуже хочеться, аби армія запам'яталась не героїзмом, а карними справами

В Києві під Поштовою площею знайшли сліди легендарної річки, де хрестили Київську Русь-Україну. Відео

Стріляти можна без наказу: Міноборони виправило заяву про перемир'я на Донбасі