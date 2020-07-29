У Лукашенка, який переніс коронавірус, на руці помітили дивну пов'язку

На екстреній нараді Ради безпеки 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко з'явився з забинтованою рукою.

Фотографії з дивною "прикрасою" глави республіки виклав Telegram-канал "Пул Первого". Там написали, що на руці у Лукашенка "біла стрічка".

А ось Telegram-канал NEXTA Live білоруського журналіста Степана Путіла повідомив, що на фото видно бинт і навіть ковпачок катетера, через який зазвичай вводять ліки під час різних захворювань.

"Невже сердечко пустує? Чи "коронапсихоз" все ж підкосив?" – написав канал.

Низка білоруських видань припустила, що на здоров'я президента могли позначитися наслідки перенесеного ним коронавірусу.

"Можливо, у президента Білорусі проблеми з серцем. Не виключено, що у майже 66-річного Лукашенка цукровий діабет, не дарма ж він днями назвав провокатором дарувальника кошика морозива в Мар'їній Гірці. А можливо, на здоров'ї президента позначається коронавірус, яким він все-таки заразився. Саме люди похилого віку, які страждають на хронічні захворювання, складають основну групу ризику щодо коронавірусу", – написало видання "Могильов онлайн".

Рука президента Білорусі чимось замотана (Telegram-канал Пул Першого)

На руці Лукашенка помітили білу стрічку (Telegram-канал Пул Першого)

Журналіст припустив, що під бинтом стоїть катетер (Telegram-канал NEXTA Live)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що раніше заразився коронавірусом, але вже нібито вилікувався.