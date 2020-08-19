У Лукашенка така ж параноя, як і у Сталіна, – психіатр

У Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, такий самий параноїдальний розлад особистості, який діагностували радянському диктатору Йосипу Сталіну.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів мінський психіатр Дмитро Щигельський. Він вважає, що Лукашенко так само розправлявся і зі своїми опонентами.

"Який діагноз Сталіну поставив Бехтерєв? Параноїк. І тут ми маємо параноїдний розлад особистості, тобто фактично це один і той самий діагноз. Якби Сталін не позбувся всіх конкурентів, він би ніколи не зміг сконцентрувати таку владу в своїх руках. З Лукашенком та ж історія", – сказав психіатр.

Він нагадав, що Лукашенко в 1994 році не мав такої влади, як Лукашенко в 2020-му. Раніше була реальна Верховна рада, була незалежна судова система, був Центрвиборчком. Але він розправився з усіма.

"Десь до 2000 року (розправився, – Ред.). Є ще кілька смертей, які зазвичай не згадує білоруська опозиція. Я думаю, що коли-небудь щодо них буде проведено слідство. Вони могли бути природними, а могли і ні. Не виключаю, що просто навчилися працювати тонше, зрозумівши, що за грубу силу занадто дорого доводиться платити", – резюмував Щигельський.

При цьому він зазначив, що методам диктатури не Лукашенко навчався у Путіна, а, скоріше, Путін – у Лукашенка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко, який знаходився на посту президента Білорусі п'ять термінів поспіль, має ознаки параноїдального і ряду інших психіатричних розладів особистості протягом багатьох років. Про них розповів мінський психіатр Дмитро Щигельський.

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