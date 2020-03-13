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13 березня • оновлено в 10:17
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У Лукашенка помітили симптоми коронавірусу: в Білорусі забили на сполох

6.3т
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У президента Білорусі Олександра Лукашенка вже вдруге запідозрили китайський коронавірус.

Про проблеми зі здоров'ям лідера написали місцеві ЗМІ. Симптоми багато в чому нагадали саме характерні для резонансної інфекції.

Зокрема, зазначається, що Лукашенко нібито стало зле і він втратив свідомість, через що скасували всі заходи з його участю. Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила Tut.by, що "Велику розмову з президентом" було перенесено на невизначений термін.

У Лукашенка помітили симптоми коронавірусу

У Лукашенка помітили симптоми коронавірусу

Politeka

"Якщо в своєму питанні ви натякаєте на скасування названого заходу в зв'язку з поширенням вірусу, то відповім так: справа не тільки і не стільки в коронавірусі", – запевнила вона.

Як пише Telegram-канал "Незыгарь", у Мінську ходять чутки, що 11 березня о п'ятій годині вечора Лукашенко занедужав і втратив свідомість.

У Лукашенка помітили симптоми коронавірусу: в Білорусі забили на сполох

У каналі "СМИ_ли" запевнили, що джерела в білоруських урядових колах помітили постійні покашлювання президента Лукашенка. Крім того, запереживали через ослаблення організму президента через нібито проблеми з серцем, які приховують.

У Лукашенка помітили симптоми коронавірусу: в Білорусі забили на сполох
У Лукашенка помітили симптоми коронавірусу: в Білорусі забили на сполох

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко вже приписували коронавірус через постійний кашель.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Махно Володимир
Махно Володимир
надеюсь путин присоединится к нему и они вместе отправятся в Вальгаллу.
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