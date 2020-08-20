У Лукашенка істерика, а в його в'язницях проводять експерименти садизму, – білоруський опозиціонер

Ситуація в Білорусі набула неконтрольованого характеру. Якщо Олександр Лукашенко, який займав пост президента країни п'ять термінів поспіль, не піде назустріч протестувальникам, наступним етапом буде захоплення адміністративних будівель.

Президент РФ Володимир Путін навряд чи скористається ситуацією в Білорусі, щоб ввести в країну свої війська. Після відходу з влади Лукашенко може бути засуджений.

Про це у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів білоруський кінорежисер, довірена особа кандидата в президенти країни Світлани Тихановської Юрій Хащеватський.

– Зараз усіх цікавить питання, як будуть розвиватися події в Білорусі, чи вдасться народу позбутися Лукашенка, якщо так, якою ціною. Який ваш прогноз?

– Відповідь на це питання, напевно, знає тільки Господь Бог. Я можу тільки сказати про свої відчуття. Мені здається, що терпець у людей дійсно увірвався. Особливо після того, як за ці дні вони побачили реальну фізіономію колишнього президента Білорусі. Я кажу "колишнього", тому що, на мою думку, він уже не президент.

Дуже багато людей, які свого часу не розуміли, не звертали уваги, не цікавилися, побачили, чого насправді варта ця влада і на що вона готова піти заради того, щоб утриматися. І жахнулися. Бо виявилося, що деяких людей, які на обслузі, ця влада зуміла перетворити на садистів.

Коли білі стрічки знімають разом зі шкірою, це щось вже позамежне. Відбувається щось з нашого далекого минулого. А втім, сьогодні це відбувається в Білорусі.

І тому мені здається, що та ситуація, до якої ми сьогодні прийшли, незворотна. І закінчитись вона може тільки тим, що Лукашенко піде з влади. Щоправда, це буде не кінець. Думаю, потім будуть і суди й розбирання тощо.

– Так ви допускаєте варіант, що Лукашенко скаже, що збирається йти?

– Ні, в жодному разі. Я думаю, що найм'якіший, найнормальніший варіант – це якщо його оточення змусить його це сказати.

Тому що якщо його буде змушувати зробити це народ безперервною ескалацією... Ось ми дійшли до загальнобілоруського страйку. Наступний щабель, як я розумію теоретично, – це захоплення адміністративних будівель. Дуже б хотілося, щоб цього не було, тому що це пов'язано з можливими майбутніми жертвами. Але народ може не витерпіти, можуть не витерпіти люди. І я їх розумію. Але я б не хотів цього побачити на практиці.

Я б хотів побачити на практиці, що розсудливі люди в оточенні Лукашенка – а там такі є – врешті-решт зрозуміють, що зараз від цього залежить не тільки майбутнє країни, але ще й їхнє особисте майбутнє. Вони повинні зважитися на цей крок, щоб надалі уникнути судів, переслідувань тощо.

– Ви сказали про майбутнє оточення Лукашенка. Але озвучувалася й інша версія: оскільки вони зобов'язані йому всім, то вони будуть до останнього боротися за те, щоб він залишався біля влади.

– І ця думка має право на існування. Але я оптиміст, і я сподіваюся, що знайдуться люди в президентській вертикалі і в уряді, які все-таки не так глибоко зав'язані кров'ю й не так глибоко зав'язані абсолютно злочинною діяльністю.

Просто в цілях самозбереження. Тому що в іншому разі вони всі підуть одним паровозом разом із Лукашенком.

"Для Лукашенка це безвихідна ситуація, він буде чіплятися за владу до кінця"

– До речі, щодо паровозу. Коли Путін обнуляв свої терміни, говорили про те, що йому потрібно довічне правління, щоб уникнути трибуналу, уникнути Гааги. Чи вважаєте ви, що те ж саме можна екстраполювати й на Лукашенка? Чи перебуває й він у подібній ситуації?

– Путін ще носив портфель за Собчаком, коли Олександр Григорович, витерши ноги об Конституцію Білорусі в 1996 році, вже фактично став злочинцем. За Конституцією 1994 року в нього було тільки два терміни, повноваження були розділені між президентом і іншою гілкою влади, Верховною Радою і так далі.

Уже в 1996 році він почав порушувати всі мислимі й немислимі закони, які дуже сильно позначилися на житті Білорусі. І це тяжкий злочин.

А потім, 1999 року, почали спочатку вмирати, а потім зникати найвідоміші білоруські політики. Зараз уже практично доведено, що Лукашенко взяв у цьому участь, що це робилося за його наказом. Залишилося тільки формально провести процес.

Досі в тюрмах утримують людей, і там страшні тортури, страшні знущання. Вихована цією людиною банда садистів витворяє з людьми страшні речі. Розриви промежини у жінок, у чоловіків – розриви задніх проходів. Зламані ребра... Волосся дибки стає.

Звичайно ж, першою вимогою зараз має бути вимога про те, щоб випустити абсолютно всіх. Зокрема й тих, хто був затриманий раніше – Бабарико, Тихановський. А ще раніше – Микола Статкевич, а ще раніше – Павло Северинець. Я вже не кажу про журналістів, про політолога Віталія Шклярова. Безліч людей, над якими зараз виробляють страшні експерименти садизму.

Тому зрозуміло, що подітися Лукашенку нікуди. Куди йому бігти? Тому він так тримається за владу, тому з ним такі істерики – бо він розуміє, що йому бігти нікуди.

– Отже, доказів провини Лукашенка буде більш ніж достатньо?

– Вони вже є, їх повно. І це найстрашніше. Страшно – бо для Лукашенка це безвихідна ситуація, він буде чіплятися за владу до кінця.

Коли він сказав: "Спочатку ви мене вб'єте, а потім будуть нові вибори" – він правду сказав. Тому що він саме так поставив своє завдання. Це єдиний спосіб для нього врятувати себе. Як йому здається.

– Він може піти на самогубство, якщо зрозуміє, що опинився в глухому куті?

– Людина, у якої, за деякими даними, приблизно 300 мільярдів доларів заначки, яку він поцупив із бюджету за допомогою сірих і чорних схем з торгівлі нафтою, нафтопродуктами і так далі, людина, у якої мало не свій острів в Еміратах – навряд чи має на меті накласти на себе руки.

Він любить розкіш, він любить великі гроші, він любить всім цим користуватися. Навряд чи він піде на самогубство, тим паче що він величезний боягуз. Він страшенний боягуз. Більш боягузливу людину я в своєму житті не бачив.

Ситуація в Білорусі набула неконтрольованого характеру

– І з приводу російського фактора. Ви пам'ятаєте, що настало за Майданом в Україні – анексія Криму Росією, окупація частини території сходу країни. Чи може подібний сценарій загрожувати й Білорусі?

– Насамперед я повинен сказати таке: будь-яка держава, яка межує з Російською "імперією", має розуміти, що вона перебуває під загрозою. На сьогоднішній день, на жаль, це аксіома. І якщо хтось не розуміє цього, він може приректи свою державу на втрату незалежності й суверенітету.

Зауважте, я висловлюю не русофобську позицію. Це моє ставлення до кремлівської влади. Тому що саме вона виробляє цих страшних шакалів, які вбивають людей і "наводять порядок" і всередині Росії, від якого страждає той же російський народ.

Тому ігнорувати загрозу Білорусі було б неправильно.

Але я сподіваюся на те, що одночасно і на жаль, і на щастя за час правління Лукашенка економіка Білорусі виявилася настільки зав'язаною на Росію, що Кремль розуміє: нікуди Білорусь від них не дінеться.

Це і погано, і добре. Говорячи об'єктивно, без помилкових ура-патріотичних заяв, я розумію, що сьогодні такий відрив Білорусі від Росії, який зробила Україна, неможливий, оскільки Лукашенко 26 років здавав економіку Білорусі Росії. Сьогодні мало не на 95% бюджет країни залежить від торгівлі з Росією, від російських поставок нафти тощо. У Кремлі це розуміють.

Позбутися від такої залежності обов'язково необхідно, але це робота наступних років. Потрібно розвинути середній клас, підняти своїх виробників, інших, нових і так далі. Щоб зменшувати ступінь цієї залежності.

– Тобто ви вважаєте, що Путін не буде надавати військову допомогу Лукашенку з надією на те, що новий президент, ким би він не був, наприклад, Світлана Тихановська, буде змушений зважати на Росію?

– Так, безумовно. Тут не буде такого відторгнення, тому що країна цього просто не витримає. Але ми сподіваємося, що і в Росії відбудеться щось подібне. Спочатку як у нас, а потім як у вас.