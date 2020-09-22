Лукашенко потрапив у правовий дефолт, його ситуація плачевна, – опозиціонер

П'ятий президент Білорусі Олександр Лукашенко опинився в стані правового дефолту всередині країни.

Таку заяву в ефірі телеканалу Obozrevatel TV зробив білоруський опозиційний політик Анатолій Лебедько. "Судячи з того, що відбувається на міжнародному рівні, на нього чекає і міжнародний дефолт", – спрогнозував він.

Опозиціонер додав, що в даний час "Білорусь вийшла за рамки правового поля". "У нас не працює не те, що Конституція. У нас перестали працювати практично всі закони, які були написані під Лукашенка і для Лукашенка", – констатував він.

"Він нервує, і немає стратегії, як на це реагувати. Його ситуація настільки плачевна, що навіть цими законами йому дуже важко утримувати владу", – підкреслив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Анатолієм Лебедьком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, в неділю, 20 вересня, в білоруських містах пройшли Марші справедливості проти Олександра Лукашенка. Наймасовіша акція відбулася в Мінську, там на вулиці вийшли десятки тисяч людей.