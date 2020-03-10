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11 березня • оновлено в 01:56
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У Лондоні заарештували нерухомість дочки Назарбаєва в $100 млн

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Влада Великобританії заарештували два особняка і квартиру в Лондоні, які належать родичам першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як передає ВВС, арешт був накладений ще навесні минулого року, але лише 11 березня суд дозволив озвучити імена власників.

Ними виявилися дочка Назарбаєва, спікер сенату Казахстану Дарига Назарбаєва, а також її старший син Нурали Алієв і його дружина Аїда. Вони купили нерухомість за більш ніж 100 мільйонів доларів, проте актуальна вартість може бути набагато вищою.

Даріга Назарбаєва

Даріга Назарбаєва

sputniknews.kz

Квартира і будинки були оформлені через офшори і куплені, як передбачається, на злочинні доходи Рахата Алієва, колишнього чоловіка Дариги Назарбаєвої. Пара розлучилася в 2007 році, тоді як нерухомість придбали в 2008-му.

Нурали Алієв

Нурали Алієв

24smi.org

Нерухомість заарештували за законом "Про доходи невстановленого походження", за яким власники майна повинні пояснити британській владі джерело свого статку. В іншому випадку майно конфіскують і продадуть на аукціоні.

Як писав OBOZREVATEL, раніше онук Назарбаєва Айсултан попросив у Великобританії політичного притулку. При цьому він поскаржився на величезний тиск з боку своєї сім'ї.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Нурсултан Назарбаєв
Місце
Англія Лондон
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