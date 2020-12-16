У Лондоні ввели максимальний рівень обмежень через COVID-19

З середи, 16 грудня, в Лондоні (Великобританія) ввели третій, максимальний рівень карантинних обмежень через пандемію коронавірусу (COVID-19).

Як говориться в заяві мера столиці Садика Хана, введення локдауну завдало б важчий удар по підприємцях і громадянам.

"Найгіршим для лондонського бізнесу і нашої економіки буде ще один повний локдаун в новому році. Ось чому я настійно закликаю лондонців строго слідувати правилам третього рівня, які уряд вводить в дію, щоб ми могли максимально знизити рівень зараження", – зазначив політик.

Максимальний рівень обмежень вводить обмеження роботи кафе та ресторанів. Тепер вони можуть працювати тільки на винос і в режимі доставки.

Заборонено проводити публічні і масові заходи. У громадських парках не можна збиратися в групи більше шести осіб.

Водночас непродовольчі магазини, салони краси і спортзали продовжили свою роботу.

Глава Лондона зазначив, що на час обмежень бізнес повинен отримувати підтримку від держави. За його словами, держава повинна здійснити виплати через хворобу для працівників, які пішли на самоізоляцію. Також необхідно ввести обов'язкове носіння масок в громадських місцях.

"Вкрай важливо, щоб міністри в терміновому порядку впровадили схему компенсації за весь упущений дохід, заснований на доходи за минулий рік, для будь-яких підприємств, які постраждали від подальших обмежень в цей вирішальний святковий період", – сказав Хан.

Як повідомляв OBOZREVATEL