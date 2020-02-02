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2 лютого • оновлено в 18:51
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У Лондоні влаштували кривавий теракт, є поранені: всі подробиці

11.1т
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У Великобританії на півдні Лондона 2 лютого трапився теракт. Дві особи отримали ножові поранення, нападника ліквідовано.

"Чоловік був застрелений озброєними поліцейськими в Стретемі. Наразі ми вважаємо, що кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються, інцидент визнано пов'язаним із тероризмом", – йдеться в повідомленні місцевої поліції (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Теракт у Лондоні

Теракт у Лондоні

news.sky.com

Зазначається, що поліцейські оточили територію НП в Лондоні, тому що нападник, імовірно, має жилет із вибухівкою.

З'явилися перші кадри з місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 вересня в лондонському метро трапився вибух. Кількість госпіталізованих склала 29 осіб. Пізніше на місці НП була знайдена друга бомба, а подію кваліфікували як теракт.

За підозрою в теракті поліція затримала двох молодиків, одному з яких 18 років, а іншому – 21.

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Автор
Павло Заяц
Тема
Теракт в Лондоні
Місце
Англія Лондон
Тег
теракт
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Шаровары приспущены?
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3
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Белый господин
Белый господин
В 2013-2014 годах на майдане мaйдayHы убивали милицию.
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3
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
точно выходцы с неньки
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