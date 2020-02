У Лондоні влаштували кривавий теракт, є поранені: всі подробиці

У Великобританії на півдні Лондона 2 лютого трапився теракт. Дві особи отримали ножові поранення, нападника ліквідовано.

"Чоловік був застрелений озброєними поліцейськими в Стретемі. Наразі ми вважаємо, що кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються, інцидент визнано пов'язаним із тероризмом", – йдеться в повідомленні місцевої поліції (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

