У Лондоні влаштували кривавий теракт, є поранені: всі подробиці

У Великобританії на півдні Лондона 2 лютого трапився теракт. Дві особи отримали ножові поранення, нападника ліквідовано.

"Чоловік був застрелений озброєними поліцейськими в Стретемі. Наразі ми вважаємо, що кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються, інцидент визнано пов'язаним із тероризмом", – йдеться в повідомленні місцевої поліції (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

Теракт у Лондоні news.sky.com

BREAKING: Met Police say a man has been shot by armed officers in Streatham, south London, in a terrorist-related incident.



It's believed several people have been stabbed in the incident.



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Зазначається, що поліцейські оточили територію НП в Лондоні, тому що нападник, імовірно, має жилет із вибухівкою.

З'явилися перші кадри з місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 вересня в лондонському метро трапився вибух. Кількість госпіталізованих склала 29 осіб. Пізніше на місці НП була знайдена друга бомба, а подію кваліфікували як теракт.

За підозрою в теракті поліція затримала двох молодиків, одному з яких 18 років, а іншому – 21.

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