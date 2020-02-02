У Лондоні влаштували кривавий теракт, є поранені: всі подробиці

У Великобританії на півдні Лондона 2 лютого трапився теракт. Дві особи отримали ножові поранення, нападника ліквідовано.
"Чоловік був застрелений озброєними поліцейськими в Стретемі. Наразі ми вважаємо, що кілька людей отримали ножові поранення. Обставини з'ясовуються, інцидент визнано пов'язаним із тероризмом", – йдеться в повідомленні місцевої поліції (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).
Теракт у Лондоні
news.sky.com
BREAKING: Met Police say a man has been shot by armed officers in Streatham, south London, in a terrorist-related incident.— Sky News (@SkyNews) February 2, 2020
It's believed several people have been stabbed in the incident.
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Зазначається, що поліцейські оточили територію НП в Лондоні, тому що нападник, імовірно, має жилет із вибухівкою.
З'явилися перші кадри з місця події.
Fucking hell #streatham pic.twitter.com/Lrkj0iHdCh— Gully (@gullyyt) February 2, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL 15 вересня в лондонському метро трапився вибух. Кількість госпіталізованих склала 29 осіб. Пізніше на місці НП була знайдена друга бомба, а подію кваліфікували як теракт.
За підозрою в теракті поліція затримала двох молодиків, одному з яких 18 років, а іншому – 21.
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