У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП

У вівторок, 5 березня, британська поліція виявила вибухівку в аеропортах Хітроу і Лондон-сіті, а також на залізничній станції Ватерлоо в Лондоні.

Саморобні пристрої були знайдені в поштових пакетах формату А4, найімовірніше, відправлених із Ірландії, повідомляє ВВС із посиланням на поліцію Лондона. Один пакет встиг вибухнути, два інші були знешкоджені.

Правоохоронці з відділу протидії тероризму заявили, що розглядають небезпечну знахідку як пов'язану серію. У центрі розслідування – можливий терористичний мотив.

Відзначається, що постраждалих немає. Не довелося вносити зміни і до розкладу руху літаків і потягів.

Першу посилку знайшли в Хітроу о 09:55 за місцевим часом. Пристрій вибухнув, коли персонал спробував перевірити вміст пакету. Співробітники офісу Компас-центр були евакуйовані на час проведення слідчих дій.

Приблизно об 11:40 надійшло повідомлення про другу вибухівку на станції Ватерлоо, а вже о 12:10 третій пакет був знайдений у Лондон-сіті. Як зазначає поліція, два останні пакети не були відкриті, що вберегло від наслідків. У Скотланд-ярді відзначили, що бомби мали низьку потужність. З їх допомогою можна було влаштувати лише невелике загоряння.

Міністр транспорту Великобританії Кріс Грейлінг розповів про проведення розслідування і закликав громадян повідомляти про будь-які підозрілі предмети.

Transport Secretary Chris Grayling: Police are investigating a small number of security alerts. If you're travelling and see anything suspicious, please report it to the police by calling 0800 789 321 or visit https://t.co/yYx5nnJtbT #ActionCountersTerrorism