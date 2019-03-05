|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП

4.4тЧитати матеріал російською

У вівторок, 5 березня, британська поліція виявила вибухівку в аеропортах Хітроу і Лондон-сіті, а також на залізничній станції Ватерлоо в Лондоні.

Саморобні пристрої були знайдені в поштових пакетах формату А4, найімовірніше, відправлених із Ірландії, повідомляє ВВС із посиланням на поліцію Лондона. Один пакет встиг вибухнути, два інші були знешкоджені.

Правоохоронці з відділу протидії тероризму заявили, що розглядають небезпечну знахідку як пов'язану серію. У центрі розслідування – можливий терористичний мотив.

Новини
У центрі Києва знайшли саморобну бомбу: опубликовані фото
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП

Відзначається, що постраждалих немає. Не довелося вносити зміни і до розкладу руху літаків і потягів.

Першу посилку знайшли в Хітроу о 09:55 за місцевим часом. Пристрій вибухнув, коли персонал спробував перевірити вміст пакету. Співробітники офісу Компас-центр були евакуйовані на час проведення слідчих дій.

У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП

Приблизно об 11:40 надійшло повідомлення про другу вибухівку на станції Ватерлоо, а вже о 12:10 третій пакет був знайдений у Лондон-сіті. Як зазначає поліція, два останні пакети не були відкриті, що вберегло від наслідків. У Скотланд-ярді відзначили, що бомби мали низьку потужність. З їх допомогою можна було влаштувати лише невелике загоряння.

У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП
У Лондоні відправили бомби в аеропорти і на вокзал: фото з місця НП

Міністр транспорту Великобританії Кріс Грейлінг розповів про проведення розслідування і закликав громадян повідомляти про будь-які підозрілі предмети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спецслужби в Вашингтоні перехопили посилку з підозрілим предметом, схожим на вибухівку, яку відправили в Білий дім.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини світу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини світу
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
9
2
Смішно
7
Цікаво
50
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Опять Терезка не знает,что делать с Брекзитом.Ща Чепига с Мишкиным подтянуться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Elonka Elonka
Elonka Elonka
Ленский и Бухарин.?Баширов и Фуражиров???Бони и Клааайд!????!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Чепига с Мишкиным снова шалят?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги