У Лондоні відбулися жорсткі сутички з поліцейськими: опубліковані фото і відео

Кирило Лютий Світ 23:11, 13.06.2020

У Лондоні сотні людей вийшли на акцію протесту, яка переросла в сутички з поліцейськими.

Як передає ВВС, демонстрації, які присвячені боротьбі з расизмом, проходять і в інших містах Британії. Однак раніше мітингувальники влаштували акти вандалізму по відношенню до пам'ятників, в зв'язку з чим поліція наклала обмеження на акції протесту для деяких груп.

При цьому представники різних угруповань, у тому числі вкрай правих, раніше попереджали, що приїдуть до Лондона, щоб "захистити символи британської історії".

Через це в різних частинах Лондона сталися сутички між активістами націоналістичних організацій і прихильниками руху за права афроамериканців Black Lives Matter. Були втягнуті в бійку також і копи.

Сутички в Лондоні
twitter.com
Сутички в Лондоні
twitter.com
Сутички в Лондоні
twitter.com
Сутички в Лондоні
twitter.com
Сутички в Лондоні
twitter.com

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Лондоні на мітингу на захист прав темношкірих була помічена також американська співачка Мадонна, яка прийшла на милицях.

Нагадаємо, в США (в Міннеаполісі, штат Міннесота) місцеві жителі влаштували протести після загибелі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда, який помер під час жорстокого затримання поліцією. Протести пізніше розгорілися по всій країні, а також в Європі.

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