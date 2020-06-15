У Лондоні темношкірий протестувальник врятував білого противника Black Lives Matter – його охрестили героєм

У суботу, 13 червня, під час протестів Black Lives Matter у Лондоні темношкірий чоловік врятував пораненого білого від побиття натовпом. Його вдалося сфотографувати і цей знімок почав швидко набирати популярність у мережі.

Як повідомляє CNN, темношкірого чоловіка звуть Патрік Хатчінсон. Він працює тренером і є фахівцем із бойових мистецтв, а цей протест став його першою публічною акцією Black Lives Matter.

Протестувальник Патрік Хатчінсон врятував білого противника Black Lives Matter Getty Images

В якийсь момент, неподалік від станції метро Waterloo, Патрік помітив групу людей, що б'ють білого чоловіка. Тоді вони разом із друзями витягнули його з натовпу й утворили навколо нього кільце, оскільки деякі люди все ще були агресивно налаштовані.

"Я ніс його, а друзі навколо нас захищали. Але деякі все ще намагалися його вдарити. Правда, там були і люди, які теж хотіли врятувати хлопця. Разом ми принесли його в поліцію", – розповів Патрік.

За словами Патріка, постраждалим був противник протестів із праворадикальних активістів, проте тоді він просто намагався врятувати людину. Знімок же, на якому Хатчінсон виносить його з натовпу, швидко розлетівся соціальними мережами і деякі ЗМІ (наприклад, Mirror) охрестили чоловіка героєм. Той зазначив, що просто хотів зламати расові бар'єри.

"Я хочу рівності для всіх. Я батько, дідусь, і я хотів би, щоб мої маленькі діти, мої маленькі онуки, мої племінниці, мої племінники жили в світі кращому, ніж той, в якому жив я. Світ, у якому я живу, кращий за той, в якому колись жили мої бабуся і дідусь, мої батьки. Сподіваюся, ми зможемо продовжувати це, поки у нас не буде повної рівності для всіх", – заявив Патрік Хатчінсон.

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