У Лондоні протаранили авто посла України: нові подробиці про нападника

Чоловік, який 13 квітня в Лондоні (Великобританія) протаранив машину українського посла, кілька годин поспіль голосно вмикав у своєму авто українську музику.

Таку інформацію повідомив місцевий житель, Дарсі Мерсьє, який живе неподалік посольства України в Лондоні, пише BBC.

Мерсьє пояснив, що авто нападника приїхало до посольства близько 7 ранку 13 квітня, а водій відразу ж голосно включив українську музику "протестуючи проти посольства".

Місце події Twitter Hiroki Katatyama

"Я попросив його вимкнути музику, але він сказав, що включив українську музику для українського посольства. Він був трохи войовничим", – розповів очевидець.

Інший місцевий житель для Daily Mail повідомив, що українські пісні звучали протягом декількох годин.

Нагадаємо, що поліцейським зі стріляниною вдалося затримати водія автомобіля, який навмисно врізався в машину посла України.

Як писав OBOZREVATEL, в березні Лондон охопили масові протести, пов'язані з виходом Британії з ЄС.

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