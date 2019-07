У Лондоні пройшов найбільший в історії ЛГБТ-парад: яскраві фото та відео

У столиці Великобританії Лондоні в неділю, 7 липня, пройшов наймасштабніший в історії ЛГБТ-прайд парад.

Згідно з даними організаторів, у його рамках на вулиці міста вийшли близько 1,5 млн осіб, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Хода почалася на Портленд-плейс і дійшла до будівлі парламенту. У параді взяв участь мер Лондона Садок Хан, який підкреслив, що в боротьбі за рівноправність "досягнутий величезний прогрес, але заспокоюватися рано".

Крім того, до заходу вперше офіційно приєдналася англійська футбольна асоціація.

Відзначається, що в цьому році ЛГБТ-активісти відзначили 50-річний ювілей "Стоунволлського бунту" в Нью-Йорку (США).

Це була серія заворушень і спонтанних демонстрацій проти поліцейського рейду на відомий гей-бар "Стоунволл-інн" у 1969 році.

На згадку про це гей-паради в усьому світі зазвичай проводяться в кінці червня-початку липня, а сам "Стоунволльськой бунт" часто наводиться в якості першого випадку в історії, коли представники ЛГБТ-спільноти чинили опір системі переслідування геїв.

