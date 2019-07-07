У Лондоні пройшов найбільший в історії ЛГБТ-парад: яскраві фото та відео

У столиці Великобританії Лондоні в неділю, 7 липня, пройшов наймасштабніший в історії ЛГБТ-прайд парад.
Згідно з даними організаторів, у його рамках на вулиці міста вийшли близько 1,5 млн осіб, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Хода почалася на Портленд-плейс і дійшла до будівлі парламенту. У параді взяв участь мер Лондона Садок Хан, який підкреслив, що в боротьбі за рівноправність "досягнутий величезний прогрес, але заспокоюватися рано".
BBC
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
Крім того, до заходу вперше офіційно приєдналася англійська футбольна асоціація.
Відзначається, що в цьому році ЛГБТ-активісти відзначили 50-річний ювілей "Стоунволлського бунту" в Нью-Йорку (США).
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
Це була серія заворушень і спонтанних демонстрацій проти поліцейського рейду на відомий гей-бар "Стоунволл-інн" у 1969 році.
На згадку про це гей-паради в усьому світі зазвичай проводяться в кінці червня-початку липня, а сам "Стоунволльськой бунт" часто наводиться в якості першого випадку в історії, коли представники ЛГБТ-спільноти чинили опір системі переслідування геїв.
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
ЛГБТ-прайд парад у Лондоні
ВВС
No matter what your sexuality, we're all part of the same pride fighting for our world! 🌍— WWF UK (@wwf_uk) July 6, 2019
35 of our pandas are at #LondonPride - we value the diversity of our staff and supporters every bit as much as we value biodiversity. 🐼🏳🌈#FightForYourWorld #PrideInLondon pic.twitter.com/dg1Os76ujw
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 червня в українській столиці пройшов щорічний марш рівності "КиївПрайд".
Офіційно на заході були присутні більше восьми тисяч осіб, серед яких 30 військових. Один із них розповів, як до нього ставляться в армії.
Під час ходи не обійшлося без сутичок, у ході однієї з яких (коли противники ЛГТБ кидали в учасників акції яйця) журналісту "Громадського" ледь не вибили око.
Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.
Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!