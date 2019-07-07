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У Лондоні пройшов найбільший в історії ЛГБТ-парад: яскраві фото та відео

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У столиці Великобританії Лондоні в неділю, 7 липня, пройшов наймасштабніший в історії ЛГБТ-прайд парад.

Згідно з даними організаторів, у його рамках на вулиці міста вийшли близько 1,5 млн осіб, передає ВВС (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Хода почалася на Портленд-плейс і дійшла до будівлі парламенту. У параді взяв участь мер Лондона Садок Хан, який підкреслив, що в боротьбі за рівноправність "досягнутий величезний прогрес, але заспокоюватися рано".

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BBC

BBC

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

Крім того, до заходу вперше офіційно приєдналася англійська футбольна асоціація.

Відзначається, що в цьому році ЛГБТ-активісти відзначили 50-річний ювілей "Стоунволлського бунту" в Нью-Йорку (США).

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

Це була серія заворушень і спонтанних демонстрацій проти поліцейського рейду на відомий гей-бар "Стоунволл-інн" у 1969 році.

На згадку про це гей-паради в усьому світі зазвичай проводяться в кінці червня-початку липня, а сам "Стоунволльськой бунт" часто наводиться в якості першого випадку в історії, коли представники ЛГБТ-спільноти чинили опір системі переслідування геїв.

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ЛГБТ-прайд парад у Лондоні

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 23 червня в українській столиці пройшов щорічний марш рівності "КиївПрайд".

  • Офіційно на заході були присутні більше восьми тисяч осіб, серед яких 30 військових. Один із них розповів, як до нього ставляться в армії.

  • Під час ходи не обійшлося без сутичок, у ході однієї з яких (коли противники ЛГТБ кидали в учасників акції яйця) журналісту "Громадського" ледь не вибили око.

  • Також невідомий спробував прорвати колону учасників, де йшла німецький політик Ребекка Хармс. Він хотів вирвати з рук плакат, але його відтіснили.

  • Поліція затримала 9 осіб, які намагалися влаштувати провокації на заході. У натовпі чули хлопок, який нагадував вибух або постріл. Попередньо, це була петарда.

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Місце
АнгліяЛондон
Теги
ЛГБТгей парадвидеофотографии
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Макарский Александр
Макарский Александр
Це-майбутне Украины-Шумерии
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
сверна возведена в ранг достоинства,тьху ж ты,гадость то какая !
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
На xoxлов похожи. одна большая и дружная семья, хуле.
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