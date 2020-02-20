У Лондоні напали на мечеть із віруючими: є постраждалі

У четвер, 20 лютого, невідомий напав на людей у мечеті на півночі Лондона, в результаті чого одна особа була поранена.

Відзначається, що чоловік увірвався в мечеть Ріджент-парк під час молитви. Нападник завдав удар імаму в шию. Про це повідомляє ВВС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Співробітники поліції і медики виявили чоловіка з ножовими пораненнями. Йому була надана допомога перед відправкою в лікарню. На місці злочину був затриманий один чоловік за підозрою в спробі вбивства", – розповіли в Скотланд-Ярді.

У Лондоні напали на мечеть ВВС

Відзначається, що потерпілий перебуває в стабільному стані. За словами медиків, його життю нічого не загрожує.

У Лондоні напали на мечеть "Карточный домик: Европа"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Байонна на південному заході Франції, невідомий відкрив стрілянину по людях біля місцевої мечеті, в результаті чого були поранені 2 особи.

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