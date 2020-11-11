У Лондоні автомобіль протаранив поліцейський відділок. Фото та відео

Юрій Сергієнко Світ 23:12, 11.11.2020

На північній околиці Лондона в поліцейську дільницю врізався легковий автомобіль.

Інцидент стався 11 листопада о 20:58 на Фор-стріт в Едмонтоні, повідомляє News Exclusive (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Автомобіль врізався в поліцейську дільницю в Лондоні.
кадр відео

Поліція уточнила, що водія затримано. В результаті аварії ніхто не постраждав.

Водія автомобіля, який врізався в поліцейську дільницю, затримали.
кадр відео

На місце події виїжджали машини швидкої допомоги і пожежників, а район був оточений правоохоронцями. Поліція обстежила автомобіль.

Аварія сталася на півночі Лондона.
Google Maps
Аварія сталася на Фор-стріт в Едмонтоні.
Google Maps

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві автомобіль на смерть збив співробітницю поліції, яка йшла по тротуару.

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