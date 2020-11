У Лондоні автомобіль протаранив поліцейський відділок. Фото та відео

На північній околиці Лондона в поліцейську дільницю врізався легковий автомобіль.

Інцидент стався 11 листопада о 20:58 на Фор-стріт в Едмонтоні, повідомляє News Exclusive (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Поліція уточнила, що водія затримано. В результаті аварії ніхто не постраждав.

На місце події виїжджали машини швидкої допомоги і пожежників, а район був оточений правоохоронцями. Поліція обстежила автомобіль.

Update: Video of police pinning the suspect down and arresting him.

(Credit v @iLLAMADi ) pic.twitter.com/DC8RJbjHB8 - News_Executive (@News_Executive) November 11, 2020

Update v video shows car after ramming into the police station, then the driver exited the car and pouring petrol on the road and enlightening it, he was immediately arrested by police.

(Video credit @ModernDayJFK ) pic.twitter.com/ZYQml9KCb7 - News_Executive (@News_Executive) November 11, 2020

UPDATE with Video: 1 person under arrest after he drove / rammed his car into a police station in #Edmonton, #London.

No word on injuries or motive yet.

(Video credit @iLLAMADi ) pic.twitter.com/2cypJslRxC - News_Executive (@News_Executive) November 11, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві автомобіль на смерть збив співробітницю поліції, яка йшла по тротуару.