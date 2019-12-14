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14 грудня • оновлено в 20:59
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У Польщі жорстоко вбили молодого українця: перші подробиці

1.9т
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У місті Лодзь (Польща) був жорстоко вбитий 24-річний українець, який приїхав на заробітки.

Як передає ТСН, хлопця зарізали. Відомо, що молодий чоловік знімав квартиру з 42-річним співвітчизником. Там і знайшли його тіло.

За словами сусідів, спочатку вони почули шум, а потім жіночий крик – дівчини жертви. Саме вона й викликала поліцію. На кухні правоохоронці виявили тіло з декількома ножовими пораненнями.

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У Польщі вбили українців

У Польщі вбили українців

pixabay.com

Польська поліція повідомила, що чоловіки нібито ввечері добряче випили і посварилися. Інших подробиць правоохоронці не називають. Невідоме ім'я загиблого, як і те, звідки він родом.

Водночас копи запевняють, що вбивцю заарештували і допитують свідків.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Доброслав (Польща) були знайдені тіла двох чоловіків, які є громадянами України. На їхніх тілах виявили множинні колоті рани.

У скоєному зізнався українець, затриманий за підозрою в причетності до вбивства двох земляків. З'ясувалося, що він заколов чоловіків через гроші.

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Читайте всі новини по темі "українці за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
українці за кордоном Кримінал
Місце
Польща Лодзь
Теги
заробітчани Ukrajinci v Polsku вбивство
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
01.01.0001 00:00 КРАСАВЫ ЛЯХИ. ЧИСТЯТ РЯДЫ СКОТОВ-XOXЛОПОВ! ))) Наверняка этот yeбан тyпоpылый решил после 3-й рюмки верещать CУХС))))))))))))
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