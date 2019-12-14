У Польщі жорстоко вбили молодого українця: перші подробиці

У місті Лодзь (Польща) був жорстоко вбитий 24-річний українець, який приїхав на заробітки.

Як передає ТСН, хлопця зарізали. Відомо, що молодий чоловік знімав квартиру з 42-річним співвітчизником. Там і знайшли його тіло.

За словами сусідів, спочатку вони почули шум, а потім жіночий крик – дівчини жертви. Саме вона й викликала поліцію. На кухні правоохоронці виявили тіло з декількома ножовими пораненнями.

У Польщі вбили українців pixabay.com

Польська поліція повідомила, що чоловіки нібито ввечері добряче випили і посварилися. Інших подробиць правоохоронці не називають. Невідоме ім'я загиблого, як і те, звідки він родом.

Водночас копи запевняють, що вбивцю заарештували і допитують свідків.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в місті Доброслав (Польща) були знайдені тіла двох чоловіків, які є громадянами України. На їхніх тілах виявили множинні колоті рани.

У скоєному зізнався українець, затриманий за підозрою в причетності до вбивства двох земляків. З'ясувалося, що він заколов чоловіків через гроші.

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