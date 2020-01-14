У Лівії зірвали оголошене перемир'я: поновилися бої

Командувач Лівійської національної армією (ЛНА) Халіфа Хафтар і спікер лівійської Палати представників (ПП, постійний обраний парламент) Акила Салех Іса не підписали угоду припинення вогню з Урядом національної згоди (ПНС) Фаїза Сарраджа.

Як зазначає агентство LANA з посиланням на джерело, вони повернулися з Москви ні з чим. У той же час, стало відомо про відновлення збройних зіткнень на півдні Тріполі.

"Спікер Палати представників і головнокомандувач лівійськими арабськими озброєними силами покинули російську столицю Москву у напрямку Лівії без підписання з главою неконституційного Уряду національної згоди Фаїз Сарраджем і його делегацією будь-яких угод, які передбачають припинення вогню або виведення військ з районів, зайнятих армією в столиці країни Тріполі ", – сказало джерело.

У лівійській армії на цьому тлі вже заявили про "готовність і рішучість домогтися перемоги".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Лівії з 00:00 неділі, 12 січня, національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

До цього президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган узгодили єдину позицію щодо Лівії і закликали всі сторони припинити вогонь і негайно сісти за стіл переговорів.

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