У Лівії збили російський військовий винищувач: пілот зняв відео

У Лівії був збитий винищувач МіГ-29, який, очевидно, належав Росії.

Льотчик вижив, він встиг катапультуватися з літака. Після приземлення на парашуті чоловік записав відео, в якому російською мовою розповів про те, що трапилося. Ролик опублікував YouTube-канал Fighterbomber (щоб подивитися, доскрольте сторінку до кінця).

"Я катапультувався, не долітаючи 45 кілометрів до аеродрому. Парашут розстелив, чекаю рятувальників. Ударився тільки сильно об каміння. Джипів поки не видно з ворогом. Буду йти в долину, парашут, усе залишаю на землі", – розповів пілот МіГ-29.

Він додав, що катапультувався з висоти в 700 метрів. Чоловік також зняв, як за ним прилетів вертоліт Мі-24.

Попередньо, літак МіГ-29 надавав підтримку силам Лівійської національної армії маршала Халіфи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіяни запустили фейк про нібито участь українців з ПВК "Вагнера" у боях у столиці Лівії Тріполі.