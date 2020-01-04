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5 січня • оновлено в 00:44
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У Лівії завдали авіаудар по міжнародному аеропорту: є жертви

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У Лівії загорівся міжнародний аеропорт Мітіга біля Тріполі після того, як по ньому були завдані удари з повітря.

Про це в суботу, 4 січня, повідомили на Twitter-сторінці Conflict News (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Також з'явилася інформація про більш ніж 10 загиблих у результаті авіаудару. У звітах припускають, що це був літак LNA, який здійснив бомбардування.

Удар по аеропорту

Удар по аеропорту

twitter.com/Conflicts

Напередодні армія уряду національної згоди повідомляла, що по району біля аеропорту було випущено понад 20 ракет. Обстріл почався вночі 2 січня і завершився вранці 3 січня. Тоді його робота тимчасово припинилася.

Додамо, в квітні 2019 року ЛНА почала військову операцію із захоплення Тріполі і вступила в зіткнення з військами ПНР, що контролюють столицю.

ЛНА заявила, що аеропорт Мітіга використовується у військових цілях і неодноразово завдавала по ньому артилерійських ударів. Аеропорт був закритий у вересні минулого року і відновив роботу в грудні-2019.

Обережно, кадри 18+!

Як писав OBOZREVATEL, напередодні командувач Лівійською національною армією Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для протистояння агресії ззовні.

Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду.

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Автор
Богдана Васильченко
Місце
Лівія
Тег
видео
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