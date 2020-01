У Лівії завдали авіаудар по міжнародному аеропорту: є жертви

У Лівії загорівся міжнародний аеропорт Мітіга біля Тріполі після того, як по ньому були завдані удари з повітря.

Також з'явилася інформація про більш ніж 10 загиблих у результаті авіаудару. У звітах припускають, що це був літак LNA, який здійснив бомбардування.

Напередодні армія уряду національної згоди повідомляла, що по району біля аеропорту було випущено понад 20 ракет. Обстріл почався вночі 2 січня і завершився вранці 3 січня. Тоді його робота тимчасово припинилася.

Додамо, в квітні 2019 року ЛНА почала військову операцію із захоплення Тріполі і вступила в зіткнення з військами ПНР, що контролюють столицю.

ЛНА заявила, що аеропорт Мітіга використовується у військових цілях і неодноразово завдавала по ньому артилерійських ударів. Аеропорт був закритий у вересні минулого року і відновив роботу в грудні-2019.

UPDATE: Reports of 10+ dead after an airstrike on Mitiga airport. Reports suggest it was an LNA aircraft that carried out the bombing. — Conflict News (@Conflicts) January 4, 2020

#BREAKING: Heavy damages to #Mitiga International Airport after Wing Loong-II UCAV of #Libya National Air Force targeted a hangar in use by two #Turkish Bayraktar TB2 armed drones which recently had carried-out airstrike at #LNA troops. Watch the BA-7 missile hitting its target👇 pic.twitter.com/fKHtUhWADb — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 4, 2020

Обережно, кадри 18+!

Video from the aftermath of the airstrike on Mitiga Airport, Libya. Graphic. https://t.co/MvJSiZnxJF — Trenton Schoenborn (@SchoenbornTrent) January 4, 2020

The shelling by Haftar's militias over the past days has concentrated on the residential area South of #Mitiga airport, called Shurfat al-Mallaha.



I haven't seen reports of shells hitting the airport itself. In my opinion the targeting of this area is... 1/3



##Libya #Tripoli pic.twitter.com/uztHyuFL3m — Ahmed El-Gasir (@amelgasir) January 4, 2020

Як писав OBOZREVATEL, напередодні командувач Лівійською національною армією Халіфа Хафтар оголосив про загальну мобілізацію для протистояння агресії ззовні.

Він закликав громадян "об'єднатися і взятися за зброю" у відповідь на намір Туреччини відправити війська до Лівії на заклик уряду.

