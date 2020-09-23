У Лівії розбився вертоліт з ''вагнерівцями''

У середу, 23 вересня, в Лівії близько військової бази "Ель-Джуфра" розбився вертоліт з бойовиками російської ПВК "Вагнер" на борту.

Про це повідомив прессекретар командування спільними операціями в Сирті і Ель-Джуфра генерал Абдулхаді Дирах, передає "Інтерфакс".

Відзначається, що при зіткненні з землею на борту вертольота вибухнули боєприпаси. Попередньо встановлено, що в результаті авіакатастрофи загинули чотири російських найманця.

Інші деталі передбачуваної події не наводяться.

Новина оновлюється ...