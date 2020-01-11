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12 січня • оновлено в 00:37
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У Лівії оголосили про припинення війни

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У Лівії з 00:00 неділі, 12 січня, національна армія генерала Халіфи Хафтара, підтримувана Росією, оголосила про припинення бойових дій на заході країни.

Про це повідомляє Reuters. "Головне командування ЛНА оголошує про припинення вогню з 00.00 місцевого часу 12 січня на заході країни, інша сторона теж повинна дотримуватися цього перемир'я. У разі його порушення буде жорстка відповідь", – заявив офіційний представник ЛНА Ахмед аль-Місмарі.

Раніше президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Тайіп Ердоган узгодили єдину позицію щодо Лівії і закликали всі сторони припинити вогонь і негайно сісти за стіл переговорів.

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Нагадаємо, раніше уряд Лівії просив у Туреччині військової підтримки "з повітря, землі і моря", щоб відбити наступ східних сил на столицю країни Тріполі.

У Лівії оголосили про припинення вогню

У Лівії оголосили про припинення вогню

slovodel.com

Ситуація в Лівії така: в Бенгазі на сході діє уряд, його підтримують арабські країни; в Тріполі на заході – інший, створений за підтримки ООН і ЄС, його підтримує і Туреччина.

Східній владі допомагає армія генерала Халіфи Хафтара, яка останні місяці намагається захопити Тріполі. Його підтримують Росія, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Йорданія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ердоган заявив, що на боці Лівійської національної армії воюють дві тисячі російських найманців ПВК "Вагнера", які раніше були помічені на Донбасі і в Сирії.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Лівія
Тег
війна
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