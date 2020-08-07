У Лівані затримали співробітників порту, що вибухнув

У столиці Лівану Бейруті затримали 16 співробітників порту в ході розслідування причин вибуху 4 серпня, який забрав життя вже 149 осіб.

Всього допитали 18 осіб, в тому числі працівників митниці, повідомляє видання Associated Press.

У той час як слідчі зосереджуються на портових чиновників, ліванці покладають провину на політичну еліту і безгосподарність, "які ще до катастрофи поставили країну на межу економічного колапсу".

Як писав OBOZREVATEL раніше, увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Попередня офіційна версія НП – вибух 2700 тонн селітри під час зварювальних робіт.