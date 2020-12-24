У Лівані вбили фотографа, який знімав наслідки вибуху в порту Бейрута

У Лівані застрелили фотографа Джозефа Баджані, який знімав наслідки вибуху в порту Бейрута, який стався 4 серпня.

Про це повідомило видання The961. Чоловіка застрелили з пістолета з глушником біля власного будинку.

Баджані збирався відвезти до школи двох дочок. Коли він сів в машину, до неї підійшли двоє людей, один з яких зробив кілька пострілів.

Перш ніж сховатися, зловмисники забрали мобільний телефон і фотоапарат жертви.

Баджані називав себе військовим фотографом-любителем. Він працював в ліванській армії, силах внутрішньої безпеки (ISF) і UNIFIL.

Незадовго до смерті він знімав місце вибуху в порту Бейрута.

Смерть Баджані викликала великий резонанс в суспільстві.

Мер поселення Кахале в передмісті Бйрута, де стався злочин, зажадав від правоохоронців якнайшвидшого встановлення вбивць. Він підкреслив, що Баджані був улюблений багатьма і ні з ким не мав жодних особистих проблем.

Нагадаємо, що 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту. Кількість загиблих тоді склало понад 200 осіб, більш ніж 3,7 тис. осіб постраждали.

Як стало відомо, вибух стався унаслідок детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили із судна Rhosus, що належить російському бізнесменові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у порту Бейрута через місяць після вибуху спалахнула масштабна пожежа.