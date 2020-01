Розгромили банки і зупинили рух: у Лівані розгорілися масштабні протести. Відео

У столиці Лівану Бейруті розгорілися нові акції в рамках так званого тижня гніву – мітингів на знак протесту проти банківської кризи в країні.

Як передає ВВС, демонстранти розгромили деякі міські відділення банків. Крім того, вони почали блокувати вулиці палаючими покришками і сміттєвими баками, передає "РИА Новости" в Telegram (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У результаті на вулицях столиці утворилися багатокілометрові затори. Додаткову напруженість на дорогах створило те, що акції почалися під кінець робочого дня.

Протестувальники також виступили проти недавніх масових арештів учасників акцій.

Зазначається, що комерційні банки Лівану обмежують доступ вкладників до своїх вкладів і блокують більшість переказів за кордон протягом більше двох місяців.

Протести тривають від жовтня 2019 року. Учасники демонстрацій заявили, що вони будуть продовжувати виходити на вулиці, поки не буде сформовано новий уряд.

#Beirut - road in Cornish Mazraa has just been blocked by some protestors . Some are saying its in solidarity with those who are still arrested due to last night's riot. #Lebanon #LebanonProtests pic.twitter.com/HMhdwwqnJF