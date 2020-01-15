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15 січня • оновлено в 20:00
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Розгромили банки і зупинили рух: у Лівані розгорілися масштабні протести. Відео

1.7т
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У столиці Лівану Бейруті розгорілися нові акції в рамках так званого тижня гніву – мітингів на знак протесту проти банківської кризи в країні.

Як передає ВВС, демонстранти розгромили деякі міські відділення банків. Крім того, вони почали блокувати вулиці палаючими покришками і сміттєвими баками, передає "РИА Новости" в Telegram (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

У результаті на вулицях столиці утворилися багатокілометрові затори. Додаткову напруженість на дорогах створило те, що акції почалися під кінець робочого дня.

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Протестувальники також виступили проти недавніх масових арештів учасників акцій.

Розгромили банки і зупинили рух: у Лівані розгорілися масштабні протести. Відео

Скрін відео

Зазначається, що комерційні банки Лівану обмежують доступ вкладників до своїх вкладів і блокують більшість переказів за кордон протягом більше двох місяців.

Протести тривають від жовтня 2019 року. Учасники демонстрацій заявили, що вони будуть продовжувати виходити на вулиці, поки не буде сформовано новий уряд.

Як писав OBOZREVATEL, тим часом в Італії набирає обертів протестний рух "сардин". На площах найбільших міст країни пройшли багатотисячні мітинги проти партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні.

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Автор
Богдана Васильченко
Теги
видео протест банк
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