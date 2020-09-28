У Литві злякалися можливої атомної катастрофи в Білорусі: людям роздають йод

Жителям столиці Литви, Вільнюса, з початку жовтня роздадуть 2,1 мільйона таблеток йоду для захисту щитоподібної залози. Це має захистити людей на випадок аварії на Білоруській атомній електростанції, яку зводять за 18 км від міста Островець Гродненської області.

Ще майже 2 млн таких ліків планують видати в 16 муніципалітетах країни за 100 км від станції. Про це повідомляє Литовське національне радіо і телебачення.

За ініціативою литовської влади та міністерства охорони здоров’я, перший етап роздачі таблеток починається у Вільнюсі. Йод передадуть у п’ять найбільших мереж аптек міста, які повинні пропорційно розділити запаси між аптеками.

Далі місцева влада надрукує інформаційні листівки та оголосить дату, з якої жителям можна приходити за ліками. Роздати таблетки мають людям для особистого зберігання або ж для зберігання в аптеках, але так, щоб гарантувати у разі ядерного вибуху швидке розповсюдження ліків серед населення.

Нагадаємо, що таблетки з йодом допомагають зменшити накопичення радіоактивного випромінювання в щитоподібній залозі.

Островецька АЕС у Білорусі

Що відомо про Білоруську АЕС

Островецька АЕС – це перша атомна електростанція у Білорусі, однак будує її уже понад 10 років Росія. Запуск першого реактора неодноразово переносили, востаннє – на початок 2020 року.

Станцію зводять усього лиш за 25 кілометрів від кордону з Литвою та за 60 кілометрів до її столиці Вільнюса. Свого часу в Литві навіть відбувся з'їзд противників будівництва цієї АЕС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вільнюс неодноразово готувався до потенційної катастрофи через неминуче відкриття атомної електростанції за декілька десятків кілометрів по іншу сторону кордону з Білоруссю. Після кількох інцидентів під час будівництва і спроб приховати їх, багато хто вважає АЕС біля міста Островець, яку будує Росія, небезпечною.