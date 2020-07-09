У Литві заборонили канали мережі RT через пропагандиста Кисельова

Світ 11:09, 9.07.2020 Оновлено: 11:31, 9.07.2020

У Литві заборонили трансляцію п'яти телеканалів російської мережі RT.

Як повідомив BNS глава Литовської комісії з радіо і телебаченню Мантас Мартішюс, рішення ухвалене не через порушення, а через санкції відносно російського пропагандиста Дмитра Кисельова.

"До списку осіб, що потрапляють під санкції, внесено особу, пов'язану з програмами цього телебачення. Це пан Кисельов – він не повинен отримувати вигоду, тому ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз – і в Литві", – зазначив він .

При цьому Мартішюс не сумнівається, що це рішення буде оскаржене.

У Литві транслювалися п'ять каналів групи RT: сам RT, його версія RT HD, також RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Латвії заборонили трансляцію семи каналів телекомпанії RT.

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