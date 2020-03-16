Головна Новини
16 березня • оновлено в 14:54
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

У літаку з Саудівської Аравії побили пасажира, який спеціально чхав на сусідів. Відео

2.2т
Читати матеріал російською

У літаку, який летів з Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) в Бейрут (Ліван), побили пасажира, що чхав.

Про це повідомив ліванський телеканал NBN (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

У літаку з Саудівської Аравії побили пасажира, який спеціально чхав на сусідів

Twitter телеканалу NBN

Один з пасажирів відмовився надіти запропоновані медиками маски, а потім почав спеціально чхати на сусідів.

Через це на борту почалася масова бійка. Співробітники поліції в захисних костюмах з великими труднощами прорвалися до призвідника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато хто вважає, що на борту авіалайнера через погану вентиляцію ризик заразитися коронавірусом вище. Однак насправді повітря в літаку кращої якості, ніж в більшості офісів, і майже напевно краще, ніж в автобусі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
літак вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги