У літаку з Саудівської Аравії побили пасажира, який спеціально чхав на сусідів. Відео

У літаку, який летів з Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) в Бейрут (Ліван), побили пасажира, що чхав.

Про це повідомив ліванський телеканал NBN (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

Twitter телеканалу NBN

Один з пасажирів відмовився надіти запропоновані медиками маски, а потім почав спеціально чхати на сусідів.

Через це на борту почалася масова бійка. Співробітники поліції в захисних костюмах з великими труднощами прорвалися до призвідника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, багато хто вважає, що на борту авіалайнера через погану вентиляцію ризик заразитися коронавірусом вище. Однак насправді повітря в літаку кращої якості, ніж в більшості офісів, і майже напевно краще, ніж в автобусі.

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