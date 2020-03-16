У літаку з Саудівської Аравії побили пасажира, який спеціально чхав на сусідів. Відео

У літаку, який летів з Ер-Ріяда (Саудівська Аравія) в Бейрут (Ліван), побили пасажира, що чхав.
Про це повідомив ліванський телеканал NBN (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).
Twitter телеканалу NBN
Один з пасажирів відмовився надіти запропоновані медиками маски, а потім почав спеціально чхати на сусідів.
Через це на борту почалася масова бійка. Співробітники поліції в захисних костюмах з великими труднощами прорвалися до призвідника.
هرج ومرج على متن الطائرة المتوجهة من # الرياض الى # بيروت بسبب رفض بعض الركاب وضع # الكمامات وتعمدهم العطس بوجه الآخرين! pic.twitter.com/Z1ZkzYI1FH- nbnlebanon (@nbntweets) March 14, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, багато хто вважає, що на борту авіалайнера через погану вентиляцію ризик заразитися коронавірусом вище. Однак насправді повітря в літаку кращої якості, ніж в більшості офісів, і майже напевно краще, ніж в автобусі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".