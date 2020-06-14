У телеграмі королеви Великобританії Єлизавети II, якою вона привітала Кремль із Днем Росії, нібито зашифроване таємне послання, пов'язане з війною.

Про подвійний текст листа повідомив, зокрема, журналіст "КП" Едвард Чесноков на своєму Telegram-каналі Chesnok.media (щоб подивитися фото, поскрольте новину вниз).

Текст привітання розбитий на окремі рядки. Його можна перекласти так:

"ПОЧАТОК

Я з великим задоволенням направляю найтепліші

вітання з нагоди вашого національного свята

разом із найкращими побажаннями народу

Росії в цей важкий час

Єлизавета Р (королева, від анг. – regina, – ред.)

КІНЕЦЬ".

Єлизавета II і Володимир Путін

Чесноков заявив, що перші літери кожного рядка телеграми є осмисленим словосполученням – big tree, або велике дерево.

Послання королеви з поздоровленнями в День РФ

Варіантів трактування цього словосполучення кілька: фразу можна прочитати як big three, тобто велика трійка. За іншою версією, йдеться про вождя індіанського племені Кайова Велике Дерево, який нападав на американців разом зі своїми соратниками.

За словами Чеснокова, вождь чимось нагадує главу РФ Володимира Путіна.

Велике Древо, вождь індіанського племені Кайова

Якщо взяти першу букву кожного другого слова, вийде GO WAR (почни війну) (оскільки в першому та останньому рядку всього одне слово, то вони опускаються).

Останні букви кожного рядка (у середньому рядку дві останні букви) нібито означають STAY FE (a) RS (бійся).

Останні слова кожного рядка: "Begins (the) warmest Day of time ends" – настає найгарячіший день.

Таким чином одним із варіантів трактування листа є:

"Путіне

Почни війну

Бійся

Настає найгарячіший день".

У телеграмі знайшли й зашифровану дату – day of (f), тобто "вихідний". Журналіст зазначив, що 20-21 червня – якраз вихідні дні.

У листі Єлизавети II до Путіна знайшли зашифроване послання про війну

У листі Єлизавети II до Путіна знайшли зашифроване послання про війну

Варіант трактування тексту

У листі Єлизавети II до Путіна знайшли зашифроване послання про війну

Варіант трактування тексту

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