У лікарнях Іспанії пік через коронавірус: лікарі вибирають, хто буде жити

У столиці Іспанії Мадриді склалася критична ситуація з ліжкомісцями у лікарнях через велику кількість хворих на коронавірус.

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Як повідомляє "ТСН" з посиланням на іспанського журналіста Карла Куяс-Скрижинського, 60% всіх, хто знаходиться в критичному стані в Іспанії, припадає саме на Мадрид.

"Так само як в Італії, іспанські лікарі починають давати перевагу в лікуванні пацієнтів в критичному стані, у яких більше шансів на одужання", – йдеться в повідомленні.

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За даними іспанського МОЗ, кількість заражених коронавірусом у країні досягла 28,6 тис. осіб, збільшившись за останню добу на 3,6 тис. З учорашнього дня померли майже 400 осіб, з початку епідемії – 1720.

За минулу добу поліція затримала 315 осіб, тому що вони перебували на вулиці без поважної причини.

Продуктові магазини в Іспанії скоротили час роботи – раніше працювали до 21:30, а тепер до 19:00. Пояснюють це тим, щоб люди менше виходили на вулицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Оксана Фоміна, яка проживає в Іспанії і працює там медиком, заявила, що єдиним ефективним превентивним методом захистити себе від коронавірусу є самоізоляція.

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