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22 березня • оновлено в 14:40
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У лікарнях Іспанії пік через коронавірус: лікарі вибирають, хто буде жити

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У столиці Іспанії Мадриді склалася критична ситуація з ліжкомісцями у лікарнях через велику кількість хворих на коронавірус.

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Як повідомляє "ТСН" з посиланням на іспанського журналіста Карла Куяс-Скрижинського, 60% всіх, хто знаходиться в критичному стані в Іспанії, припадає саме на Мадрид.

"Так само як в Італії, іспанські лікарі починають давати перевагу в лікуванні пацієнтів в критичному стані, у яких більше шансів на одужання", – йдеться в повідомленні.

У лікарнях Іспанії пік через коронавірус: лікарі вибирають, хто буде жити

Getty Images

За даними іспанського МОЗ, кількість заражених коронавірусом у країні досягла 28,6 тис. осіб, збільшившись за останню добу на 3,6 тис. З учорашнього дня померли майже 400 осіб, з початку епідемії – 1720.

За минулу добу поліція затримала 315 осіб, тому що вони перебували на вулиці без поважної причини.

Продуктові магазини в Іспанії скоротили час роботи – раніше працювали до 21:30, а тепер до 19:00. Пояснюють це тим, щоб люди менше виходили на вулицю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Оксана Фоміна, яка проживає в Іспанії і працює там медиком, заявила, що єдиним ефективним превентивним методом захистити себе від коронавірусу є самоізоляція.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Мадрид
Теги
лікарі вірус
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bobin robin
bobin robin
ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ЕЩЕ ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ, ЕСЛИ МЕНЯ КТО-ТО СЛЫШИТ У МЕНЯ ЕСТЬ ЕДА ,Я ДАМ ВАМ ЕДУ ,Я ДАМ ВАМ ЕДУ!!! ,У МЕНЯ МНОГО ГРЕЧКИ, Я ДАМ ВАМ УБЕЖИЩЕ! ТЕРИТОРИЯ НЕ ЗАРАЖЕНА, МОИ КООРДИНАТЫ 51°35'59.36"С 27°17'23.05"В
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