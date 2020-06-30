У Латвії заборонили сім пропагандистських телеканалів РФ

У Латвії заборонили трансляцію семи телеканалів російської телекомпанії RT (Russia Today).

Рішення ухвалила Національна рада з електронним ЗМІ країни, передає "Інтерфакс-Україна". Йдеться про RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary і RT TV.

Зазначається, що ці телеканали фактично перебувають під контролем і управлінням Дмитра Кисельова, проти якого діють санкції Євросоюзу.

Латвійські органи безпеки підкреслили, що RT є найвпливовішим каналом російської пропаганди на Заході, який "намагається представити Латвію як неспроможну країну".

Регулятор закликав інші країни ЄС наслідувати їхній приклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, YouTube видалив аккаунти російського телеканалу "Крим 24", а також двох видань Anna News і News-Front, які висвітлювали позицію терористів "Л / ДНР" і окупаційної "влади" Криму.