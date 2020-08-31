У Латвії відмовилися приймати Лукашенка з візитом

Запланований візит до Риги Олександра Лукашенка, який знаходився на посту президента Білорусі 5 термінів поспіль, знятий з порядку денного.

Як повідомляє "Радіо Свобода – Білорусь", про це заявив журналістам глава МЗС Латвії Едгар Рінкевичс.

"Зважаючи на останні події в Білорусі і того, що Латвія та інші країни ЄС не визнають результати виборів, візит неможливий і знятий з порядку денного", – сказав він.

Офіційний візит Лукашенка в Латвію, який планувався на початок квітня, був відкладений у зв'язку з коронавірусом. Сторони домовилися, що цей візит буде перенесено на інший найближчий час.

Після президентських виборів в Білорусі в канцелярії президента Латвії повідомили, що конкретних планів щодо нової дати візиту Лукашенка в Ригу поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Латвії попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Білорусь.