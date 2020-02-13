У Латвії терміново розпустили Ризьку думу: суть скандалу

У Латвії Сейм у четвер, 13 лютого, ухвалив рішення про розпуск Ризької думи через політичну кризу в столиці.

За законопроєкт проголосували 62 депутати, проти – 22. Про це повідомляє DELFI. Цей документ розглядався в терміновому порядку: в двох читаннях, замість звичних трьох.

Примітно, що з розпуском з самого спочатку були згодні всі сторони. Відзначається, що мер Риги Олег Буров скликав три засідання без кворуму. Закон "Про місцеве самоврядування" називає це достатньою підставою для розпуску думи.

У Латвії терміново розпустили Ризьку думу rubryka.com

Сам мер також погодився на розпуск, заявивши, що партії просто не хочуть працювати і не можуть дійти згоди.

Крім того, депутатів столичної думи звинуватили в тому, що вони загрузли в скандалах і інтригах, фактично заморозивши роботу органу.

Поки що дума продовжує працювати, тому що закон про розпуск набере чинності наступного дня після проголошення. Рішення про проголошення протягом десяти днів ухвалить президент Егіл Левітс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Латвії Егіл Левітс закликав Сейм збільшити пропорцію телепрограм офіційними мовах ЄС і Єврозони до 80%, тим самим скоротивши до мінімуму – 20% – мовлення російською.

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