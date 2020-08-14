У Латвії попередили ЄС про можливе вторгнення Росії в Білорусь

Ізоляція Білорусі від решти Європи на фоні сформованої в країні ситуації може призвести до того, що вона "опиниться в обіймах" Росії.

Це трапиться, якщо Євросоюз не введе санкції проти Білорусі. Таку думку висловив заступник голови парламентської фракції Національного об'єднання, депутат Сейму Латвії Яніс Домбрава, передає місцевий портал Freecity.lv.

Насамперед він підкреслив, що найважливіше в нинішній ситуації – це домогтися припинення насильства, а також поваги до вимог суспільства. Хоча те, у який спосіб ЄС цього добиватиметься, визнав латвійський депутат, є дискусійним питанням.

"Європейським країнам треба не обговорювати, як гарніше заявити про підтримку мирних протестувальників, а розв'язувати ключове питання. Воно таке: чи готова Європа надати військову підтримку Білорусі, якщо Росія спробує її окупувати", – поцікавився Домбрава.

Він повідомив, що Сейм Латвії вже обговорює варіант введення індивідуальних санкцій щодо окремих посадових осіб Білорусі, а також економічних санкцій проти країни загалом і невизнання результатів виборів.

Депутат Сейму Латвії Яніс Домбрава (flickr.com/Saeima)

"Це все версії, але первинна – у руках самого народу Білорусі. Одна справа – рішення про невизнання результатів виборів, яке можуть ухвалити всі інші країни Європи, але інша – яка ситуація складеться в Білорусі після цього – чи залишиться на посаді чинний президент, що відбудеться незалежно від того, що вирішить Євросоюз. Це швидше питання про те, якими можуть бути подальші кроки, якщо ЄС не визнає вибори", – сказав Домбрава.

Депутат уважає, що Латвія не виграє від введення економічних санкцій проти сусідньої держави. Водночас невідомо, чи буде у виграші й білоруський народ, якщо реальні зміни не відбудуться, а санкції вже запрацюють.

"Тому потрібно ретельно оцінювати кожен наступний етап. Потрібно пам'ятати про те, що Білорусь – це країна, яку Росія розглядає як сферу своїх інтересів, тому будь-які спроби ізолювати Білорусь від решти Європи призведуть швидше до того, що вона виявиться в обіймах Росії", – спрогнозував Домбрава.

Як повідомляв OBOZREVATEL: