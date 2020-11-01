У Квебеку невідомий з ножем напав на людей: є загиблі і постраждалі

Карина Бондаренко Світ 07:55, 1.11.2020 Оновлено: 08:31, 1.11.2020

У провінції Квебек на сході Канади в ніч на неділю, 1 листопада, чоловік в середньовічному костюмі зробив серію нападів з холодною зброєю. У результаті двоє людей загинули і п'ятеро були поранені.

Трагедія трапилася біля будівлі парламенту. Як повідомляє місцеве видання CBC, поліція затримала нападника (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Всі постраждалі були доставлені в лікарню. Про їх стан нічого невідомо.

Жителів в районі інциденту влада попросила поки залишатися вдома, оскільки розслідування триває.

Двоє людей загинули в пригоді.
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Напад стався біля будівлі парламенту.
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Правоохоронці затримали зловмисника.
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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в канадському місті Монреаль автомобіль збив дев'ятьох пішоходів, в тому числі дітей. 38-річний чоловік наїхав на пішохода, а потім зник з місця події. Пізніше він збив ще шістьох дорослих і двох дітей.

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