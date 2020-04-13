У крові хворих знайшли антитіла, що вбивають коронавірус

У крові хворих на коронавірус південнокорейські вчені виявили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати COVID-19.

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Зокрема, надалі їх можуть використовувати у препаратах для лікування інфікованих. Про це повідомляється на сайті організації Центрів із контролю і профілактики захворювань (KCDC).

"Інститут охорони здоров'я Південної Кореї у співпраці з приватними дослідними установами затвердив 38 варіантів ліків на основі антитіл, які можуть нейтралізувати вірус", – йдеться у пресрелізі.

Вчені вивчили здатність до нейтралізації COVID-19 серед 106 зразків антитіл, які продемонстрували хорошу сполучуваність із новим типом коронавірусу. Під час наукового експерименту антитіла і вірус дослідники разом вміщали у клітину-господаря, а потім вивчали, наскільки вірус втрачає свої властивості через ці антитіла.

В результаті були виявлені 38 зразків антитіл із найвищою здатністю до нейтралізації. Матеріал був отриманий із крові пацієнтів з COVID-19.

"Планується провести оцінку ефективності лікарських засобів на основі антитіл із використанням експериментальної моделі на тваринах, зокрема на мишах", – зазначили вчені.

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