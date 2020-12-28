Перше, що зробив колишній президент Республіки Молдова Ігор Додон після передачі влади новому очільнику держави Маї Санду - відправився до Москви. Причому не просто так, а з офіційним візитом, - пише Віталій Портников для "Еспресо".

Додона, який тепер не займає жодної державної посади, супроводжували в цій поїздці спікер парламенту Зінаїда Гречаний і голова Гагаузької автономії Ірина Влах. З колишнім президентом зустрічалися спікер Державної Думи В'ячеслав Володін і заступник глави адміністрації президента Росії Дмитро Козак - так, той самий Козак, якому доручено тепер “розводити” не тільки молдаван, але і українців.

Простіше кажучи, у Кремлі постаралися створити враження, що продовжують сприймати Додона у якості лідера Молдови. А що там вирішив молдавський народ - проблема тільки самого молдавського народу. Молдавський народ у Кремлі почнуть сприймати серйозно тільки після того, як він почне вирішувати “правильно” і голосувати за тих, хто подобається Володимиру Путіну.

І чим у цьому випадку Додон відрізняється від Віктора Медведчука, з яким в Москві теж постійно проводять різноманітні переговори і консультації, ніби це він, а не Петро Порошенко або Володимир Зеленський - президент України? А нічим не відрізняється. Точно так, як нічим не відрізняється кремлівське уявлення про Молдову від уявлення про Україну або Білорусь. І Україна, і Білорусь, і Молдова - це просто бунтівні провінції, які необхідно повернути Росії, "відвоювати" у Заходу. І спілкуватися серйозно потрібно тільки з тими, хто готовий грати роль губернатора таких бунтівних провінцій. Додон готовий? Готовий. Медведчук готовий? Готовий. Лукашенко на тлі народних протестів теж уже наближається до ролі путінського намісника. І це чудово.

А тих, хто не розуміє, що повинен робити, у Москві будуть засуджувати і ігнорувати. Як стали ігнорувати Петра Порошенка після відмови колишнього президента України капітулювати перед Путіним. Як зараз фактично ігнорують Володимира Зеленського - після того, як зрозуміли, що новий український президент теж до беззастережної капітуляції не готовий. Маї Санду почали демонструвати любов до Додона ще до переговорів із новим президентом Молдови. І це - логічно.

Логічно тому, що якщо у Кремлі не збираються погоджуватись із незалежністю Молдови або України, там будуть підтримувати Додона або Медведчука, зберігати контроль над Придністров'ям або над Донбасом. Для країни, яка прагне до ліквідації сусідніх держав це - реалістична політика. Важливо, щоб ілюзій на рахунок кремлівських намірів не було у самих українців і молдаван.

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