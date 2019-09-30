У Кремлі назвали умову розсекречення розмови Трампа і Путіна

Публікація стенограм розмов президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа можлива тільки з обопільної згоди сторін.

Про це, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть "РИА Новости".

"Щодо стенограми розмов, то, звичайно, певною мірою, це опублікування можливо тільки за взаємною згодою сторін", – заявив він.

Водночас Пєсков зазначив, що дипломатична практика іноді дозволяє подібні публікації.

Раніше повідомлялося, що Білий дім засекретив деталі телефонної розмови між їхнім президентом і Путіним.

Володимир Путін Magnis

Як писав OBOZREVATEL, після публікації скандальної стенограми розмови Трампа й президента України Володимира Зеленського закликали оприлюднити і розшифрування його бесіди з Путіним.

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