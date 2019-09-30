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30 вересня • оновлено в 19:03
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У Кремлі назвали умову розсекречення розмови Трампа і Путіна

2.3т Читати матеріал російською

Публікація стенограм розмов президентів РФ Володимира Путіна і США Дональда Трампа можлива тільки з обопільної згоди сторін.

Про це, відповідаючи на відповідне запитання журналістів, повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, пишуть "РИА Новости".

"Щодо стенограми розмов, то, звичайно, певною мірою, це опублікування можливо тільки за взаємною згодою сторін", – заявив він.

Водночас Пєсков зазначив, що дипломатична практика іноді дозволяє подібні публікації.

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Після скандалу із Зеленським: США засекретили розмову Трампа і Путіна

Раніше повідомлялося, що Білий дім засекретив деталі телефонної розмови між їхнім президентом і Путіним.

Володимир Путін

Володимир Путін

Magnis

Як писав OBOZREVATEL, після публікації скандальної стенограми розмови Трампа й президента України Володимира Зеленського закликали оприлюднити і розшифрування його бесіди з Путіним.

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Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
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Дудко Олег
Дудко Олег
Западная демократия прямым ходом движется к разговорам президентов только в прямом эфире, с возможностью АНБ вмешиваться.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! главной задачей Украины это доведение до Банкротства россии до стран африки и азии! смерть росиии смерть кремлевскому ОПГ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина
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