У Кремлі назвали головну мету зустрічі Трампа і Путіна

У Кремлі заявили, що зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа 11 листопада в Парижі є "звіркою годинників".

"Зустріч буде на полях міжнародного заходу в Парижі з тієї домовленості, яка була досягнута під час перебування тут (у Москві. — Ред.) Болтона (радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. — Ред.), і головна мета — це звірити годинники", — сказав журналістам у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

Він підкреслив, що не говорив про те, що за підсумками не буде підписано ніяких документів, як про це написали деякі ЗМІ.

"У президентів США і Росії дуже багато запитань, за якими потрібно обмінюватися думками", — додав спікер Кремля.

Зокрема, він згадав намір США вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності й двосторонні відносини між країнами.

"Ось це звіряння годинників і є головна мета цієї зустрічі", - зазначив Пєсков і додав, що підготовка зустрічі глав двох держав тільки почалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підтвердив підготовку до нової зустрічі з Путіним у Парижі 11 листопада. Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розповів, що глава Білого дому запросив російського колегу у Вашингтон на початку 2019 року.