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У Кремлі назвали головну мету зустрічі Трампа і Путіна

4.6тЧитати матеріал російською

У Кремлі заявили, що зустріч президента Російської Федерації Володимира Путіна і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа 11 листопада в Парижі є "звіркою годинників".

"Зустріч буде на полях міжнародного заходу в Парижі з тієї домовленості, яка була досягнута під час перебування тут (у Москві. — Ред.) Болтона (радник президента США з національної безпеки Джон Болтон. — Ред.), і головна мета — це звірити годинники", — сказав журналістам у Москві прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНІАН.

Він підкреслив, що не говорив про те, що за підсумками не буде підписано ніяких документів, як про це написали деякі ЗМІ.

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"У президентів США і Росії дуже багато запитань, за якими потрібно обмінюватися думками", — додав спікер Кремля.

Зокрема, він згадав намір США вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої й меншої дальності й двосторонні відносини між країнами.

"Ось це звіряння годинників і є головна мета цієї зустрічі", - зазначив Пєсков і додав, що підготовка зустрічі глав двох держав тільки почалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп підтвердив підготовку до нової зустрічі з Путіним у Парижі 11 листопада. Крім того, радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон розповів, що глава Білого дому запросив російського колегу у Вашингтон на початку 2019 року.

Особи
Дональд ТрампВолодимир ПутінДмитро Пєсков
Місце
Росія
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Дейман Алон
Дейман Алон
В Кремле, как всегда пиздят и глазом не моргнут! На самом деле, Вовка-Хуйлобан будет проситься, чтобы американцы сильно не щимили пидороссов - санкции уже достаточно зажали пидарашенские яйца в своих тисках, а мочи терпеть нет.
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