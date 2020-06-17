У Кремлі і резиденції Путіна поставили тунелі для дезінфекції наближених: в мережу злили відео

В резиденціях президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово і в Кремлі встановили дезінфекційні тунелі для захисту від коронавируса.

Цю інформацію підтвердив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Interfax. Він зазначив, що резиденція зараз є основною робочою базою президента і там він проводить багато зустрічей (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця новини).

"У Кремлі їх навіть дві штуки встановлено", – сказав Пєсков, пояснивши, що установка пов'язана з епідеміологічною обстановкою. Тунелі були розміщені "в самий розпал епідемії".

Коли відвідувачі заходять в тунель, на них розпорошується дезінфекційний розчин зверху і з боків. І тільки після цієї процедури вони можуть зустрітися з президентом Росії.

Розробкою пристрою займалося російське підприємство з Пензи.

"Поставити і встановити обладнання було потрібно в стислі терміни, і Пензенське підприємство зуміло це зробити швидше і якісніше, ніж виробники аналогів з-за кордону", – повідомляється на сайті регіонального уряду.

Із завданням впоралися всього за місяць.

Коментуючи новину про спецтунелі для Путіна, американське видання New York Post зазначило, що ще в травні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила, що розпорошення засобів дезінфекції на людей, наприклад, в тунелях або спеціальних камерах, "не рекомендується ні за яких обставин".

"Ця практика може бути шкідливою фізично і психологічно, а також не знизить можливості інфікованої особи поширювати вірус повітряно-крапельним шляхом або через контакт", – процитувало ВООЗ видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чернівцях, де бушує коронавірус COVID-19, в обласній лікарні встановили дезінфекційний тунель.