Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Макроном через Україну

715 Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном і обговорить питання про Україну.

Як повідомляють РИА "Новости", прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков заявив, що мова піде про продовження роботи в нормандському форматі.

"Дійсно, 19 серпня готується робочий візит президента Росії до Франції, це буде одноденний візит", – розповів він.

Також Пєсков додав, що теми спілкування президентів двох країн нібито всім очевидні.

Новини
Пєсков тонко натякнув, чого Путін чекає від Зеленського

Володимир Путін і Еммануель Макрон проведуть зустріч

Володимир Путін і Еммануель Макрон проведуть зустріч

"ИноСМИ"

"Це, зрозуміло, двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми. Традиційно Путін і Макрон використовують свої зустрічі для детального обміну думками та звіряння годинників, як це прийнято говорити, з міжнародних справ, це, звичайно ж, Україна, та обговорять перспективи продовження роботи у нормандському форматі", – пояснив прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 липня Путін і Макрон провели телефонну розмову, в ході якої також обговорили військовий конфлікт на Донбасі. Сторони висловили готовність активізувати роботу, в тому числі, в нормандському форматі. Ініціатором переговорів була французька сторона.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон Дмитро Пєсков
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
8
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...