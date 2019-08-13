У Кремлі анонсували зустріч Путіна з Макроном через Україну

Президент Росії Володимир Путін 19 серпня зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном і обговорить питання про Україну.

Як повідомляють РИА "Новости", прессекретар глави Росії Дмитро Пєсков заявив, що мова піде про продовження роботи в нормандському форматі.

"Дійсно, 19 серпня готується робочий візит президента Росії до Франції, це буде одноденний візит", – розповів він.

Також Пєсков додав, що теми спілкування президентів двох країн нібито всім очевидні.

Володимир Путін і Еммануель Макрон проведуть зустріч "ИноСМИ"

"Це, зрозуміло, двостороннє російсько-французьке співробітництво, яке має досить насичений економічний зміст, це міжнародні проблеми. Традиційно Путін і Макрон використовують свої зустрічі для детального обміну думками та звіряння годинників, як це прийнято говорити, з міжнародних справ, це, звичайно ж, Україна, та обговорять перспективи продовження роботи у нормандському форматі", – пояснив прессекретар Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL 18 липня Путін і Макрон провели телефонну розмову, в ході якої також обговорили військовий конфлікт на Донбасі. Сторони висловили готовність активізувати роботу, в тому числі, в нормандському форматі. Ініціатором переговорів була французька сторона.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!