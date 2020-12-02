У Польші вже понад мільйон людей заразилося COVID-19

У Польщі кількість заражень коронавірусом із початку пандемії перевищила мільйон людей.

За даними worldometers.info, 2 грудня цей показник досяг 1 013 747. За добу зафіксовано 13 855 нових хворих.

Водночас у Польщі 622 980 пацієнтів уже побороли хворобу, а 18 208 осіб померли.

Країна посідає 13-те місце у світі за кількістю заражень, а за зростанням захворюваності – 7-ме.

Україна за загальною кількістю захворювань – 758 264 – на 17-му місці, проте за зростанням захворюваності відстає від Польщі лише на дві позиції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уранці 2 грудня в Україні офіційно підтвердили 758 264 випадки коронавірусної інфекції. З них 13 141 – виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померли вже 12 717 людей (+169 за добу), а 369 054 пацієнти (+13 882 за добу) повністю побороли хворобу.