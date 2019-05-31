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У Косово викрили російського шпигуна: назрів дипломатичний скандал

3.2тЧитати матеріал російською

Громадянина Росії, співробітника місії ООН Михайла Краснощокова, який був затриманий у Косово під час масових заворушень, оголосили персоною нон грата.

Про це повідомляє в Facebook прем'єр самопроголошеної республіки Косово Рамуш Харадінай.

"Таке рішення ухвалено через дії громадянина Росії проти конституційного ладу Косова, загальнолюдських цінностей, миру і стабільності", – написав він.

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При цьому, як уточнює "Європейська правда", Краснощоков є колишнім співробітником військової розвідки РФ і влада Косова вимагає зняти з нього імунітет для кримінального переслідування.

Михайло Краснощоков

Михайло Краснощоков

Фото Павло Бушуєв/ТАСС

За інформацією міністра оборони Косова Бурима Рамадана, росіянин – відставний полковник і раніше працював у Головному розвідувальному управлінні РФ.

В ООН уже заявили, що оголошення персоною нон грата не застосовується до співробітників організації.

Відзначимо, Краснщоков був затриманий спецназом Косово 28 травня. Незабаром його відпустили і направили на лікування у Військово-медичну академію в Белграді.

Михайло Краснощеков

Михайло Краснощеков

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше служба державної безпеки Швеції спіймала чоловіка, якого запідозрили в шпигунстві на користь Росії.

У США вирахували, що Росія активно використовує Будапешт як базу для підготовки своїх шпигунів для виконання завдань в інших країнах Європи.

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Місце
Косово
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Новини РосіїООН
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леня зе
леня зе
какой дипломатический скандал кто Косово признал?Это как Приднестровье.утритесь редакторы.рано.к ноге.сидеть.фу.
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Скрепный С-восточный ахрэссор
Скрепный С-восточный ахрэссор
Много не надо доблести избить безоруженного пожилого человека. Косовские гопники напросились на проблемы,притом масштабные.
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