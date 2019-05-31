У Косово викрили російського шпигуна: назрів дипломатичний скандал

Громадянина Росії, співробітника місії ООН Михайла Краснощокова, який був затриманий у Косово під час масових заворушень, оголосили персоною нон грата.
Про це повідомляє в Facebook прем'єр самопроголошеної республіки Косово Рамуш Харадінай.
"Таке рішення ухвалено через дії громадянина Росії проти конституційного ладу Косова, загальнолюдських цінностей, миру і стабільності", – написав він.
При цьому, як уточнює "Європейська правда", Краснощоков є колишнім співробітником військової розвідки РФ і влада Косова вимагає зняти з нього імунітет для кримінального переслідування.
Михайло Краснощоков
Фото Павло Бушуєв/ТАСС
За інформацією міністра оборони Косова Бурима Рамадана, росіянин – відставний полковник і раніше працював у Головному розвідувальному управлінні РФ.
В ООН уже заявили, що оголошення персоною нон грата не застосовується до співробітників організації.
Відзначимо, Краснщоков був затриманий спецназом Косово 28 травня. Незабаром його відпустили і направили на лікування у Військово-медичну академію в Белграді.
Михайло Краснощеков
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