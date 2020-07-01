У коронавірусу виявлено небезпечний побічний ефект для чоловіків

У пацієнта з COVID-19 уперше виявили небезпечний побічний ефект – приапізм, що викликає хворобливу ерекцію через згортання крові в чоловічому статевому органі.

Як повідомляє DailyMail, про випадок повідомили лікарі з Лікарні Версаля Андре Міньо. До них на лікування доправили 62-річного чоловіка з жаром, кашлем і проблемами з диханням. Через два дні у нього підтвердили COVID-19 і під'єднали до апарату ШВЛ.

Однак під час обстеження вони виявили ще одну проблему – приапізм, від якого чоловік страждав деякий час. У цей час пацієнт перебував під дією заспокійливого, тож не міг розповісти, як давно в нього спостерігається недуга.

У його статевому органі виявили темні згустки крові, які утворили тромби. Їх довелося чотири години відкачувати за допомогою голки. За словами медиків, єдиним можливим варіантом появи приапізму був COVID-19, який часто призводить до згортання крові.

Лікар-уролог із Бірмінгема Річард Веней зазначив, що це був перший на його пам'яті випадок приапізму у пацієнтів із COVID-19, а сам цей симптом досить небезпечний.

"Нехай у статті лікарів не говориться про наслідки для чоловіка, але я з високою часткою ймовірності допускаю, що в нього можуть початися проблеми з потенцією, які навряд чи можна усунути ліками. Найімовірніше, йому знадобиться установка протеза статевого органу, якщо він захоче зберегти потенцію", – розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з початком пандемії COVID-19 пацієнти стали все частіше скаржитися на "дивні симптоми", які медики називають панічними атаками.