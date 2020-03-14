У коронавірусу виявлені важкі наслідки: медики забили на сполох

Люди, які вилікувалися від коронавірусу Covid-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

До таких висновків прийшли медики з Гонконгу, дослідивши здоров'я групи з 12 пацієнтів, які видужали, повідомляє South China Morning Post.

Названо важкі наслідки коронавірусу pixabay.com

"Вони задихаються при швидкій ходьбі. У деяких пацієнтів може спостерігатися зниження функції легень на 20-30%", – цитує слова лікаря газета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ заявили, що Європа стала центром пандемії коронавірусу, число повідомлень про хворих вже перевищує пікові дані Китаю.

З'явилися нові експрес-тести на коронавірус за 15 хвилин, їх вже почали застосовувати в Китаї, Японії, Південній Кореї і в країнах Європи.

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