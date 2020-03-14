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14 березня • оновлено в 21:28
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У коронавірусу виявлені важкі наслідки: медики забили на сполох

15.8т
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Люди, які вилікувалися від коронавірусу Covid-19 можуть страждати від погіршення функції легень і задухи при швидкій ходьбі.

До таких висновків прийшли медики з Гонконгу, дослідивши здоров'я групи з 12 пацієнтів, які видужали, повідомляє South China Morning Post.

Названо важкі наслідки коронавірусу

Названо важкі наслідки коронавірусу

pixabay.com

"Вони задихаються при швидкій ходьбі. У деяких пацієнтів може спостерігатися зниження функції легень на 20-30%", – цитує слова лікаря газета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ВООЗ заявили, що Європа стала центром пандемії коронавірусу, число повідомлень про хворих вже перевищує пікові дані Китаю.

З'явилися нові експрес-тести на коронавірус за 15 хвилин, їх вже почали застосовувати в Китаї, Японії, Південній Кореї і в країнах Європи.

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Тема
Коронавірус
Теги
медики вірус
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
сд.ох.нет миллионов 150минимум.
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Фантомаск Разбушевальцман, так, як раз ви фекалороси ідеально вписуєтесь у цю цифру :-) !
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Dell Alex
Dell Alex
Обозовцы, где вы берете таких идиотов для написания таких идиотских новостей? ))))))))))))) Нет, оно, конечно, понятно, вы за клики мать родную продадите, но неужели вы готовы выставить себя ТАКИМИ идиотами? )))))))))))))
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