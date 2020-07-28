У коронавірусу немає сезонного характеру, а другої хвилі не буде, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я визнала той факт, що коронавірус нового типу COVID-19 не стане сезонним захворюванням, а світ занурився в одну велику хвилю пандемії.

Про це заявила 28 липня на брифінгу в Женеві офіційна представниця ВООЗ Марґарет Гарріс. Її слова цитує Reuters.

"Сезон, мабуть, не впливає на передачу вірусу", – констатувала вона, звернувши увагу на стрімке поширення інфекції в низці країн, які перебувають у різних широтах і проходять через різні сезони як у Північній, так і Південній півкулях.

Водночас Гарріс зазначила, що поширенню COVID-19 можуть сприяти масові скупчення людей, коли не дотримується соціальна дистанція.

"Там, де люди перебувають у тісному контакті, ми бачимо інтенсивну передачу", – пояснила офіційна представниця ВООЗ.

Поширенню COVID-19 сприяють масові скупчення людей

Вона підкреслила, що коронавірус, на відміну від грипу, з яким на початку пандемії його спершу дехто порівнював, не є сезонним захворюванням.

"Збільшення випадків грипу спостерігається взимку. У Південній півкулі зараз зима... Ми бачимо там високий рівень захворюваності наCOVID-19, але не спостерігаємо зараз високого рівня захворюваності на грип. Ми очікуємо більш пізнього настання сезону грипу в Південній півкулі", – пояснила Харріс.

За її словами, ВООЗ стурбована тим, що системи охорони здоров'я можуть зіткнутися із додатковим навантаженням, якщо сезонний спалах грипу співпаде за часом із інтенсивним поширенням коронавірусу. В організації закликають населення вакцинуватися від грипу, адже це принаймні допоможе обмежити спалах цього вірусу.

В кінці Харріс констатувала, що нинішню фазу COVID-19 потрібно вважати першою, а не другою.

"Слід очікувати однієї великої хвилі, яка буде то збільшуватися, то трохи знижуватися", – підсумувала вона.Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреесус заявив, що пандемія коронавірусу посилюється все більше. У зв'язку з цим організація скликала надзвичайний комітет для оцінки ситуації в світі.