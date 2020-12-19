У Туреччині вибухнув балон з киснем у коронавірусній лікарні. Є жертви

У лікарні в місті Газіантеп на півдні Туреччини вибухнув кисневий балон в одній з коронавірусних лікарень – загинуло вісім осіб.

Як повідомляє турецьке агентство "Анадолу", надзвичайна подія сталася в результаті поломки системи подачі кисню у відділенні інтенсивної терапії в лікарні університетського госпіталю Газіантепа. У відділенні лікували хворих COVID-19.

Вогонь вдалося ліквідувати в короткі терміни. Сім пацієнтів загинули під час вибуху, ще один помер під час транспортування в іншу лікарню.

14 пацієнтів евакуювали і перевезли в лікувальні установи.

За фактом події влада почала розслідування.

Надзвичайна подія сталася в результаті поломки системи подачі кисню

Вогонь вдалося ліквідувати в короткі терміни

Вісім пацієнтів загинули

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 листопада в Стамбулі спалахнула масштабна пожежа в державній лікарні "Джапа" на базі медуніверситету. З палаючої будівлі долинали звуки вибухів.